Covid, 153 nuovi positivi a fronte di 3.368 tamponi molecolari e 4.857 test antigenici

In Liguria 153 nuovi positivi a fronte di 3.368 tamponi molecolari e 4.857 test antigenici. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata Imperia (Asl 1) 36, Savona (Asl 2)18, Genova 73 (di cui Asl 3: 52 e Asl 4: 21) e La Spezia (Asl 5) 24. Non riconducibili alla residenza in liguria: 2

Tamponi processati con test molecolare: 1.517.422 (+3.368)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 533.019 (+4.857)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 108.380 (+153)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.180 (+5)

Casi per provincia di residenza

Imperia 519 (-29)

Savona 409 (+13)

Genova 1.434 (+7)

La Spezia 470 (+7)

Residenti fuori regione o estero 79 (+3)

Altro o in fase di verifica 269 (+4)

Totale 3.180 (+5)

Ospedalizzati: 89 (-3); 12 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 26 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 20 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 15 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-4); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 5 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 8 (+3); 2 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.898 (+69)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.823 (+146)

Deceduti: 4.377 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 460 (+12)

Asl 2 - 331 (+7)

Asl 3 - 488 (-9)

Asl 4 - 123 (-)

Asl 5 - 342 (+33)

Totale - 1.744 (+43)

Dati vaccinazioni 21/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.115.481

Somministrati: 1.921.477

Percentuale: 91%