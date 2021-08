Covid, da lunedì al via vaccinazioni senza prenotazioni per insegnanti e fascia 12–18

“Nonostante il periodo estivo moltissime le persone che hanno aderito alle nostre Open Night di questa settimana. Un grande risultato merito dei nostri operatori sanitari e medici. Da lunedì ci aspettiamo anche una grande risposta da parte degli insegnanti e della fascia dei giovani con meno di 18 anni per i quali abbiamo organizzato una linea di vaccinazione con accesso diretto”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti questa sera facendo il punto sulle vaccinazioni.

Intanto per quanto riguarda i dati sono 153 in Liguria i nuovi positivi su 3368 tamponi molecolari e 4. 857 test antigenici. Di questi 36 sono nella Asl 1, 18 in Asl 2, 52 in Asl 3, 21 in Asl 4 e 24 nella Asl 5 spezzina.

Stabile è il numero degli ospedalizzati con meno tre persone rispetto a ieri per un totale di 12 in terapia intensiva, due le persone decedute. L’incidenza settimanale si attesta a 74 nuovi casi su 100.000, in lieve flessione rispetto a ieri (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150). Fino ad oggi sono stati somministrati 1.921.477 vaccini il 91% sul totale dei consegnati. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.600 i vaccini effettuati di tipo freeze (Pfizer e Moderna).

Ecco dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione da lunedì 23 agosto.

Asl 1

Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13. Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14. Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19. Sede Asl 1 di via Lamboglia Ventimiglia LU-MA-GI-VE 9-14 solo per personale scolastico.



Asl 2

Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19. Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19.



Asl 3

Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13.Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13.



Asl 4

Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15. Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15. Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20.



Asl 5

Hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12. Hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12.