Memorial "Giuseppe Tabò", a Calizzano un torneo di scacchi in ricordo dell'ex sindaco

Un torneo di scacchi per ricordare l'ex sindaco Giuseppe Tabò. Il comune di Calizzano ha aderito alla richiesta dell'associazione TurismoSicilia con sede a Palermo.

Scomparso all'età di 59 anni, Giuseppe Tabò, detto Giuseppino, era un amante del gioco degli scacchi. Molto vicino alle tematiche sportive e al mondo dell'associazionismo, viene ricordato dalla comunità dell'Alta Valle come una persona amabile e rispettabile.

"Il 25 agosto 2001, proprio la mattina dopo un Consiglio comunale, ci lasciava Giuseppino Tabò, sindaco di Calizzano, calizzanese "doc" dotato di un grande cuore, che nel suo percorso di vita aveva scelto di dedicare molto del suo tempo e delle sue energie agli altri, nell'impegno civile, nell'associazionismo, nella cultura, nello sport" spiega il primo cittadino Pierangelo Olivieri.

"Tra le sue tante passioni c'era quella per gli scacchi, gioco di tattica, strategia, intuizione. Nel suo indelebile ricordo, con affetto, stima e riconoscenza, l'amministrazione comunale ha voluto dedicargli un pensiero particolare: venerdì 27 e sabato 28 agosto in piazza Vittorio Veneto (in caso di maltempo si terrà presso il complesso Le Ciminiere) si svolgerà un evento importante incentrato sul gioco degli scacchi, con la partecipazione straordinaria della campionessa Italiana Olga Zimina" conclude il sindaco Olivieri.