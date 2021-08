Savona, bivacchi e assembramenti notturni sulla spiaggia libera di via Nizza

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Segnalo per la cronaca la presenza di numerosi extracomunitari con bivacchi notturni, tende e altro materiale per trascorrere la notte. Il luogo oggetto del bivacco è presso la spiaggia libera attrezzata Natarella Beach in via Nizza a Savona".

"In regime di Covid, non c'è nessun distanziamento. Lascio a voi immaginare le condizioni igienico sanitarie. Nessun controllo da parte delle forze dell'ordine o divieto/ordinanza da parte dell'autorità sanitaria a cui è già stata segnalata tale situazione".

"Per quanto tempo ancora dovremo continuare a vedere questi bivacchi?".