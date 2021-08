Incendio boschivo a Savona, fiamme sotto controllo ma non ancora spente. Ripresi i lanci con l'elicottero (FOTO e VIDEO)

L'incendio sulle alture di Savona è sotto controllo, ma non è ancora spento. Nella notte i vigili del fuoco (attualmente sono al lavoro 5 squadre oltre al direttore delle operazioni di spegnimento DOS), in collaborazione con i volontari AIB della Protezione civile, hanno proseguito le operazioni di messa in sicurezza. Con la luce del giorno sono ripresi i lanci con l'elicottero. Sono andati in fumo circa 14 ettari di bosco.

Come riportato dalla nostra redazione, l'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio. Una coltre di fumo impressionante si è alzata dai boschi situati a Ciantagalletto in località Ciatti. Attorno alle ore 19 le squadre a terra hanno richiesto l'intervento del canadair.

Le fiamme hanno interessato alcune zone adiacenti alle case. Dopo un allontanamento momentaneo nella giornata di ieri, al momento non risultano abitazioni evacuate. Due i fronti di fuoco: il rogo ha interessato anche la zona situata più a monte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la Polizia di Stato e le squadre della Protezione civile di Quiliano, Albisola Superiore, Savona, Vado e Bergeggi. Per una maggiore efficacia è stata montata una vasca da 12 mila litri. In località Ciatti è in corso la bonifica.

La Regione ricorda che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille. Sempre nella giornata di ieri, due squadre di carabinieri forestali e una dell’antincendio boschivo sono state inviate a Naso di Gatto e a Giusvalla per verificare le segnalazioni ricevute. A Millesimo i pompieri sono intervenuti in località cascina Piana per un incendio sterpaglie. Prosegue secondo programma l'esercitazione antincendio boschivo (AIB) in località Manie.