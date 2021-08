Incendio sulle alture di Savona: proseguono le operazioni di bonifica (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 21.20: non ci sono più rischi per persone e abitazioni a Ciantagalletto, dove questa mattina gli elicotteri regionali provenienti da La Spezia e Genova sono intervenuti per la bonifica. Sul posto continuano a lavorare le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore.

Continuano senza sosta le operazioni di bonifica dell'incendio divampato ieri pomeriggio (sabato 21 agosto) sulle alture di Savona. Secondo quanto riferito, sarebbero andati in fumo circa 14 ettari di bosco.

Le fiamme si sono prorogate a Ciantagalletto in località Ciatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la Polizia di Stato e le squadre della Protezione civile di Quiliano, Albisola Superiore, Savona, Vado e Bergeggi. Mobilitati anche i mezzi aerei: due elicotteri della Regione e un canadair.