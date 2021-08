È in arrivo la prima Settimana della Prevenzione Dentale dei Bambini

Cari Lettori, molti di voi sono ancora in atmosfera “vacanziera” ma, come un tempo veniva scritto nei cantieri autostradali, “stiamo lavorando per voi”!

Se andate sulla pagina Settimana della Prevenzione - Il Dentista dei Bambini potete fin da ora prenotare la visita per i vostri bimbi, ma di cosa stiamo parlando?

Si tratta di una iniziativa a livello nazionale: In tutti gli studi aderenti, dal 20 al 25 settembre, si svolgerà una speciale campagna per promuovere la salute del sorriso dei bimbi. L’evento verrà promosso anche nelle farmacie e avrà grande risonanza on line, anche grazie a due aziende prestigiose che hanno dato il loro sostegno all’iniziativa.

Verrà fatta la Visita, il Kids Cario Test (vi invitiamo a scaricare fin da ora l’applicazione gratuita per i vostri smartphone), il Filmato dei Dentini con lo scanner e ci saranno Gadget Esclusivi!

· A chi è rivolta? A tutti i bambini dai 18 mesi ai 12 anni.

· A cosa serve? A mantenere sani i dentini e a individuare prima possibile eventuali problemi

· Ma davvero la carie si può prevenire? Certamente, e costa davvero poca fatica e poco denaro, mentre trascurando il problema si va incontro a danni importanti che richiederanno interventi più complessi

· Ma “mio cuggino” dice che i denti da latte non vanno curati perché tanto poi li cambi! Al contrario: i denti da latte, se mantenuti in salute, creano le condizioni per mantenere sani anche quelli permanenti, dì a “tuo cuggino” di venire alla settimana della prevenzione così lo impara anche lui!

Nelle prossime settimane troverete ulteriori dettagli, noi stiamo facendo un grande sforzo organizzativo per concretizzare questa iniziativa, ora sta a voi partecipare per goderne i benefici!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova