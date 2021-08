Savona, galleria Valloria ristrutturata ma sempre sporca: le lamentele di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da parte di una cittadina savonese, nostra lettrice.

"Spettabile redazione, scrivo questa lettera con la speranza di sensibilizzare chi di dovere, se pubblicata.

Parliamo della galleria Valloria di Savona; bella, non c'è che dire, rifatta a nuovo con concezione moderna e finita circa un anno fa. Da allora non è mai stato ripulito il percorso pedonale e io, che ci passo quasi tutti i giorni a piedi, vedo l'aumentare della sporcizia in modo costante.

Quando vedo bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette vuoti, mascherine che in questo periodo abbondano, e altre schifezze, li raccolgo e li porto via, ma dei mozziconi di sigarette e di tutto quello che si accumula non posso certo farmene carico io da sola!

Causa di tutta questa sporcizia che si accumula non è solo la maleducazione della gente ma anche il contributo della natura che con il vento porta tante foglie secche, e non si può sperare nell'aiuto della pioggia per una 'lavata' visto che in galleria non piove. Basterebbe una bella ripulita una volta ogni tanto per mantenere un minimo di decoro anche per rispetto dei tragici fatti del '45 dove proprio in questa galleria decine di persone, la maggior parte bambini, trovano la morte.