All'anagrafe per farsi autenticare l'autocerficazione per girare senza Green Pass

Fatta la legge trovato l'inganno? Non sempre è così, anche se qualcuno ci prova.

Da alcuni giorni, all'incirca dall'entrata in vigore del Green Pass, su vari canali è comparso un documento sotto forma di autocertificazione che consentirebbe di entrare per diritto “in ogni ambiente previsto dalla certificazione verde”, così come quello di utilizzare tutti i mezzi di trasporto, fino alla frequenza di tutte le scuole. Peccato si tratti chiaramente di una bufala.

Così un po' in diversi Comuni qualcuno si è presentato all'ufficio anagrafe con tale autocertificazione, come ad esempio a Finale, dove i dipendenti nei giorni scorsi si sono trovati di fronte a questo foglio sul quale viene citata una sequela di norme, “dalla risoluzione 2362/2021 del Consiglio d’Europa”, all’articolo “48 del dgr numero 445/2000”, alla legge “10 del 31 dicembre 1996” del Garante della privacy. Che in alcuni casi sono addirittura sbagliate ed ovviamente senza senso.

A quel punto il personale, colto alla sprovvista ma anche incredulo ai propri occhi, non ha potuto far altro che rispedire al mittente la richiesta di autenticazione, principalmente perché trattandosi di una questione sanitaria non può essere valida un'autocertificazione.