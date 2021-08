Il finalese fa squadra contro gli incendi boschivi: alle Manie l'esercitazione delle AIB del territorio (FOTO)

La realtà ha, purtroppo, superato la simulazione impegnando un ingente spiegamento di forze da tutta la provincia sul rogo di località Ciantagalletto a Savona (leggi QUI), ma non ha certamente sminuito l'importanza e il successo dell'esercitazione antincendio in programma nella giornata di ieri sull'altopiano delle Manie.

Circa 120 volontari delle AIB di Finale, Calice, Noli, e Spotorno da cui è partita l'iniziativa, ma anche Albenga, Andora, Cairo, Orco Feglino, Loano, Plodio, Roccavignale e Toirano, i volontari della Croce Bianca finalese e gli uomini del Comando Vigili del Fuoco di Savona con personale specializzato del nucleo “SAPR” (sistemi a pilotaggio remoto, ovvero i droni), l’elicottero coordinato da personale a terra DOS (direttore operazione di spegnimento) e con la costituzione di un PCA (posto di comando avanzato) dotato di tutta la strumentazione e di professionalità per la pianificazione dell'intervento con annessa logistica. Insomma, tutto ciò che naturalmente viene predisposto nel controllo e spegnimento di un vero incendio.

"Non abbiamo scoperto i territori per l'emergenza su Savona ancora aperta, quindi nel caso ci fosse stata l'occasione di dover andare in supporto nel capoluogo avremmo potuto interrompere la simulazione portando eventualmente le squadre sul posto" spiega Maurizio Mansi, segretario coordinatore dell'esercitazione.

Un'eventualità scongiurata e che quindi ha visto procedere i volontari sul posto secondo la macchina operativa predisposta "attuando, insieme ai Vigili fuoco, delle procedure che si stanno affinando per poter lavorare insieme" aggiunge Mansi ricordando come in situazioni simili collaborino specializzazioni differenti.

Uno spiegamento ridotto rispetto al previsto che ha trovato l'apprezzamento del Prefetto Antonio Cananà, dei sindaci della zona e del funzionario AIB di Regione Liguria, ente patrocinatore dell'iniziativa.

"Nello specifico della simulazione si è lavorato su quattro cantieri dove hanno operato un capocantiere e le varie squadre coi rispettivi responsabili - spiega il segretario coordinatore - Si è partiti da un attacco al fuoco e poi, a seconda delle direzioni fornite dal DOS dei Vigili del fuoco, hanno operato il 'trecciolino' e il 'taglio' previsti per quel tipo di intervento prima di dichiarare chiuso l'incendio. Il tutto supportati dall'elicottero che ha prelevato acqua da due vasche montate appositamente sempre dai volontari".

Il tutto sotto lo sguardo attento dei formatori, che attraverso una tabella prestabilita hanno verificato che tutti operassero come da protocollo.

Si è trattato quindi di una vera integrazione delle professionalità inserite nel sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, la quale consentirà di operare al meglio con le tecnologie e le forze a disposizione, comprese le forze aeree (elicotteri e canadair), la componente SAPR (droni) e le informazioni in tempo reale fornite da questi sulla posizione dei fronti di fiamma, sulla potenziale evoluzione dell’incendio e sull’efficacia delle azioni di lotta (squadre di terra ed aerei).

E proprio i droni sono stati la novità più "curiosa": coi dati raccolti sul campo, come ad esempio umidità o direzione del vento, si va ad "alimentare" il modello matematico di propagazione degli incendi boschivi messo a punto dalla Fondazione Cima chiamato "Propagator" in grado di prevedere, con un certo grado di incertezza, gli ipotetici scenari futuri dell’incendio e quindi di poter pianificare eventuali operazioni preventive di lotta o riduzione del rischio.

Un sistema integrato per sfruttare le importanti specializzazioni presenti sul territorio ligure e savonese, sempre al passo coi tempi in tema di protezione civile, mai tanto attuale e in grado di fare la differenza come in questo periodo.