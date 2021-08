Soccorsi mobilitati nel pomeriggio poco prima delle 17 a Ceriale, lungo la via Romana, per un sinistro nel quale è stato coinvolto un mezzo pesante.

La dinamica dell'incidente è incerta, ma non sono stati coinvolti altri mezzi o altre persone se non quelle a bordo del mezzo, trasportate in codice giallo al Santa Corona dai militi del 118 intervenuti.