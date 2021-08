Savona, incendio boschivo a Ciantagalletto: continua il presidio della zona (FOTO e VIDEO)

Sarà monitorata e presidiata per tutto il giorno l'area boschiva interessata dall'incendio. La situazione è sotto controllo. Le fiamme divampate sabato pomeriggio hanno interessato le alture di Savona, nella zona di Ciantagalletto in località Ciatti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la Polizia di Stato e le squadre della Protezione civile di Quiliano, Albisola Superiore, Savona, Vado e Bergeggi. Mobilitati anche i mezzi aerei: due elicotteri della Regione e un canadair.

Durante la notte i soccorritori hanno lavorato intensamente per bonificare l'area ed evitare possibili ripartenze. Stando a quanto riferito, sarebbero andati in fumo circa 14 ettari di bosco.

Ieri mattina, per una maggiore efficacia dell'operazione, è stata allestita una vasca da 12 mila litri.

La Regione ricorda che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille. Sempre nella giornata di sabato, due squadre di carabinieri forestali e una dell’antincendio boschivo sono state inviate a Naso di Gatto e a Giusvalla per verificare le segnalazioni ricevute. A Millesimo i pompieri sono intervenuti in località cascina Piana per un incendio sterpaglie.