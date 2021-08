Pugni a caso ai passanti: follia a Finalpia. Fermato dai carabinieri

Sembra essere arrivata a un punto di svolta la vicenda che da giorni preoccupava residenti e turisti a Finale nel rione di Pia, dove un uomo di mezza età colpiva improvvisamente con pugni, senza un motivo o una logica, i passanti seminando il panico.

Dopo aver aggredito nelle scorse settimane un esercente, senza però gravi conseguenze, negli scorsi giorni il protagonista di questi raptus di follia aveva sferrato un colpo a un giovane commesso di un'attività del quartiere rompendogli il setto nasale.

Da lì è scattata la denuncia alle autorità e nelle ultime ore i carabinieri della locale stazione hanno intercettato l'uomo, residente nel milanese ma domiciliato regolarmente a Finale e già noto alle Forze dell'ordine, e hanno provveduto al ricovero in psichiatria presso il San Paolo di Savona per valutarne lo stato psichico, in attesa della richiesta di una misura di sicurezza presso una struttura dedicata.