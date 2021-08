Ripartono i cantieri in autostrada, viabilità nel savonese in tilt. Anche sulle strade ordinarie

Ferie finite per molti, cantieri ripartiti. Questa la miscela esplosiva che nel pomeriggio di questo lunedì 23 agosto ha mandato in tilt il traffico autostradale e anche quello delle strade provinciali e statali.

In particolare a creare disagi è stata la ripresa dei lavori nella tratta tra Albisola e Savona, col ritorno della corsia unica che perdurerà ancora per diverso tempo: le auto, spinte a trovare percorsi alternativi per non rimanere incolonnati per troppo tempo hanno via via intasato la viabilità ordinaria, non progettata per sopportare un traffico molto sostenuto.

Rallentamenti e blocchi parziali però si sono verificati in tutto il tratto da Spotorno fino a Varazze, mentre in nottata le chiusure torneranno protagoniste, ma stavolta sulla A6, dov'è sempre previsto lo stop al transito, dalle 22 alle 6, tra Savona e Altare.