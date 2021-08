A Laigueglia la rassegna letteraria "Monsieur Le PoP"

Due giorni di incontri (24 e 25 agosto, a partire dalle ore 20.30) per la prima edizione di “Monsieur Le PoP”, rassegna culturale ideata dal curatore della IAT Gallery Pierluigi Luise e accolta dal comune di Laigueglia.

Il programma, articolato in 2 serate, affronterà più temi e spazierà in diversi ambiti, dal “giallo” della scrittrice Silvia Alonso con il suo ultimo libro “L’Angelo veste sado”, al “paranormale” di “Fantasmi, oltre il confine della vita”, del noto autore ligure Luca Valentini, fino all’opera del ricercatore Massimiliano Caranzano (che da oltre quarant’anni coltiva un interesse particolare per la ricerca delle vere origini dell’umanità) che proporrà la sua ultima fatica letteraria “Gli Dei del Diluvio”. La rassegna si concluderà con il noto filosofo Diego Fusaro che, nella serata del 25 agosto, presenterà in anteprima il suo ultimo libro “Golpe globale” . Due serate intense e coinvolgenti a Laigueglia, in una delle piazze più suggestive del centro (piazza Cavour).

La scenografia scelta dal curatore e relatore Pierluigi Luise per fare da sfondo al “salotto” in cui si svolgeranno gli incontri, sarà costituita da un’opera d’arte di quattro metri per due realizzata dall’artista Remo Castiglioni e creata appositamente per l’occasione.