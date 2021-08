Cisano, Vico 28 e Projecto Kajallè ospiti della rassegna "Musica in piazza 2021"

Altre due serate di musica dal vivo, martedì 24 e giovedì 26 agosto, a partire dalle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano sul Neva, inserite nel ricco calendario della rassegna “Musica in piazza”, giunta alla 2° edizione, ideata, organizzata e finanziata interamente dal comune di Cisano sul Neva, a sostegno delle attività di ristorazione che si affacciano sulla piazza, fortemente penalizzate dal Covid-19. Piazza che, ormai per la seconda estate, da parcheggio, grazie alla concessione gratuita del suolo pubblico da parte dell’amministrazione Niero, si è trasformata in un grande ristorante all’aperto dove trascorrere una piacevole serata all’insegna del buon mangiare e della buona musica.

Domani sera, ad esibirsi live sarà il gruppo “Vico 28”, formato da Giampaolo Cenisio, Antonio Di Salvo e Antonello Ravera. La band s’identifica soprattutto in un luogo, il posto dove si fanno le prove. Una cantina storica villanovese dove eseguono pezzi inediti, con musica e parole di Giampaolo Cenisio. «I brani appartengono a generi diversi, ma per quanto riguarda i pezzi inediti si possono legare alla tradizione del cantautorato italiano, affrontano tematiche sociali che toccano i turbamenti essenziali dell’anima» spiega Cenisio, psicologo e psicoterapeuta. Ma i “Vico 28” si esibiscono anche come trio polistrumentale, proponendo cover d’autore sia italiane che straniere.

Giovedì 26 agosto, torna dal vivo, in piazza a Cisano, il “Projecto Kajallè”, duo formato da Aliani De Franceschi, voce e chitarra classica e Francesco Pigna, voce e chitarra acustica, che si era già esibito, con successo, lo scorso luglio in piazza Gollo. Il gruppo nasce dalla voglia perenne di viaggiare, di conoscere luoghi e persone, d’immergersi nelle tradizioni di altri paesi, passando dal sole dell’Italia a quello della Spagna, dai bassifondi delle metropoli Usa alle realtà di Cuba, dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina. Insomma un viaggio musicale in giro per il mondo attraverso le più suadenti sonorità musicali per poi tornare ad avere la nostalgia di casa.

“Musica in piazza 2021” proseguirà martedì 31 agosto con “Geddo Live”, giovedì 2 settembre con “Juni Swin Trio” che aveva dato il via alla rassegna il 19 giugno con un’anteprima, in occasione della “Festa internazionale della musica” , martedì 7 settembre con i “Fingerlips” che lo scorso 15 luglio, a causa del meteo avverso, non avevano potuto esibirsi. A chiudere la rassegna di quest’anno giovedì 9 settembre sarà la band “In t’a bratta rock band” che proporrà i maggiori successi dei Dire Straits.