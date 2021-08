Vado Ligure, l'Anpi ricorda la partigiana Clelia "Ivanca" Corradini

Commemorazione in ricordo della partigiana Clelia "Ivanca" Corradini, insignita della Medaglia d'Argento al Valor Militare dopo il 25 aprile.

La cerimonia si svolgerà il 24 agosto alle ore 18,30, presso il Fortino nel piazzale San Lorenzo a Vado Ligure, alla presenza del sindaco Monica Giuliano, delle sezioni Anpi dei comuni limitrofi, delle associazioni di volontariato, con il patrocinio del comune di Vado Ligure e dell'ISREC di Savona "Umberto Scardaoni".

Dopo il saluto del presidente della sezione Anpi di Vado Ligure Giuseppe De Grandi – partigiano Tuono – seguirà l’intervento del sindaco Monica Giuliano. A seguire l’orazione di Bruno Marengo, membro della segreteria provinciale dell’Anpi di Savona.

Concluderà la manifestazione il partigiano Gin, Sergio Leti, figlio di Clelia Corradini, anch'egli insignito della medaglia d’argento al valore militare per il grande contributo dato alla lotta di liberazione.

"La potente energia che trasmettono le sue parole, sempre incentrate sulla difesa della democrazia e degli ideali della Resistenza, il suo parlare deciso e pacato allo stesso tempo, sono un grande esempio per tutti - spiegano dall'Anpi - Come tutti gli anni sarà presente anche Clelia Leti, che porta con orgoglio il nome della nonna, Clelia Corradini. Per la nostra sezione e per l'intera comunità vadese il ricordo del martirio dei caduti partigiani è un obbligo fondamentale da trasmettere alle future generazioni, e diventa doveroso nei confronti dei sopravvissuti e dei loro familiari".