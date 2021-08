Savona 2021, Bissolotti (Liguria Popolare) a fianco del candidato Versace: “Corriamo per vincere” (VIDEO)

“Chiaramente corriamo per vincere”.

Non usa mezzi termini il segretario di Liguria Popolare Antonio Bissolotti a margine dell’incontro avvenuto stamattina a Savona con il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in merito alle elezioni comunali di Savona e alla candidatura di Francesco Versace sostenuta dal partito.

“Quando ti presenti con una lista civica importante composta da tutte persone per bene, serie, dei quali la maggior parte non hanno mai fatto attività politica, tante donne e con un candidato di grande esperienza, un medico stimato, con l’esperienza maturata in 5 anni di consiglio comunale, siamo convinti si possa fare un buon lavoro” ha proseguito Bissolotti.

Come già specificato dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa in caso di arrivo al ballottaggio dello stesso Versace o del candidato della coalizione di centrodestra Angelo Schirru, potrebbero avere interlocuzioni per una possibile alleanza.

“Saranno gli elettori a decidere chi andrà al ballottaggio, noi faremo la nostra parte sicuri di andare in qualche modo a rappresentare quel mondo moderato che non si riconoscerà in un centro sinistra molto spostato a sinistra come quello di Russo e un centrodestra che ha dentro i partiti tradizionali, noi siamo il centro moderato e su quello vogliamo far presa sull’elettorato savonese” ha continuato.

“Siamo convinti di andarci noi e una volta lì decideremo eventuali alleanze, se ci andranno altri al ballottaggio noi vedremo, ci guarderemo intorno, chiaramente noi siamo collocati nell’area di centrodestra e capiremo all’esito del voto della prima tornata quale sarà la scelta migliore da fare” ha concluso il segretario di Liguria Popolare.