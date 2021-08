Albenga, pulizia straordinaria di viale Martiri della Libertà e piazza del Popolo

Il comune di Albenga informa che nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 agosto si terrà la pulizia straordinaria e la sanificazione di viale Martiri della Libertà (compresi i marciapiedi) e piazza del Popolo. L’intervento, richiesto dall'assessore all'Ambiente Gianni Pollio, sarà eseguito dagli operatori della SAT.

“Ricordo che Sat esegue la pulizia strade con regolarità in tutte le zone della città, frazioni comprese. Per avere una città più pulita è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini e dei numerosi visitatori che hanno scelto Albenga per le loro vacanze - spiega l’assessore Pollio – Anche a fronte degli eventi che l’Amministrazione sta realizzando in questo periodo in Piazza del Popolo e su Viale Martiri, ho chiesto e ottenuto un intervento di pulizia straordinaria di dette zone previsto per giovedì notte. Ringraziamo tutti i cittadini e gli esercenti per la disponibilità e la comprensione che dimostreranno nel sopportare eventuali rumori durante la notte”.

L’assessore Pollio comunica inoltre che riprenderanno le potature delle magnolie sospese nel periodo estivo a partire da viale Liguria e piazza Don Sturzo. A seguire si procederà come da programma con le potature di via Trieste e via Partigiani.