Centro rifiuti a Legino, il comitato contro la realizzazione chiede un incontro pubblico con gli assessori: "I tempi sono molto stretti"

Dopo il sopralluogo con il candidato sindaco Angelo Schirru al quale era presente anche l'assessore Silvano Montaldo (anche il candidato Marco Russo aveva incontrato i cittadini), il comitato “Legino dice No alla Discarica” ha invitato gli assessori Massimo Arecco e Pietro Santi per un incontro pubblico con i residenti nella zona del Palavolley in via Molinero dove è prevista la collocazione futura di un nuovo centro di raccolta rifiuti.

"Abbiamo già avuto un confronto recente con l’assessore Montaldo, che si è reso nuovamente disponibile per un secondo incontro, ma, poiché l’individuazione del sito per la creazione del centro raccolta è stata indicata dal Vice Sindaco Massimo Arecco, ne chiediamo la partecipazione al fine di ottenere spiegazioni esaurienti sulle modalità seguite per la decisione. Si richiede anche la presenza dell’assessore Pietro Santi in qualità di assessore ai lavori pubblici" spiegano.

"In ultimo precisiamo che da circa un anno, quindi in tempi utili per tutti, chiediamo un confronto pubblico con chi ha preso la decisione di ubicare il nuovo centro rifiuti a Legino in zona PAIP, senza che la nostra richiesta sia mai stata accolta - concludono nella loro richiesta - Oramai i tempi sono molto stretti e non vorremmo trovarci senza un interlocutore responsabile della decisione presa. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l’emergenza Coronavirus".

I residenti sono sul piede di guerra e preoccupati per la futura realizzazione che sarà prevista nel piano industriale redatto per la costituzione della New.Co che subentrerà al 49% ad Ata e che andrà a sostituire il centro attualmente presente nell'area di proprietà del Consorzio Depurazione Acque in via Caravaggio per una cifra complessiva di 1 milione, 373mila e 460 euro.

"Abbiamo anche qui vicino l'università, la scuola di musica, c'è la scuola di parrucchieri e una scuola edile oltre alle varie attività proprio a ridosso di questa zona dove vorrebbero far sorgere la discarica - aveva spiegato ai nostri microfoni la residente Sabrina Belia - La vicinanza delle case è la cosa di punta perché sono a neanche 200 metri, con tutto quello che comporta avere una discarica a queste vicinanze".

"Continuano a dire che sarà solo un centro di smistamento per rifiuti ingombranti peccato che poi nelle carte ci sia scritto che verrà poi messo di tutto. Quindi anche quando piove, carta o legno che sia, comunque fa odore, anche sotto il sole e poi sotto il sole a maggior ragione può rischiare di prendere un incendio con carta, plastica, legno o qualsiasi cosa. È già successo in varie altre discariche, purtroppo, che spesso e volentieri prendono fuoco e tra l'altro non erano neanche vicine alle case: abitazioni e scuole che sono state comunque evacuate, qua non ci sarebbe neanche il tempo di evacuare perché sono talmente vicine... Succederebbe un disastro" aveva continuato.

L'assessore Montaldo come detto nella seconda commissione consiliare di luglio aveva specificato che "la realizzazione si presume avvenga dopo un anno quando partirà la raccolta differenziata. Ci sarà tutto il tempo per possibili miglioramenti. Credo che nulla è scolpito nella pietra e non è stato fatto per colpire i leginesi, se la struttura dovrà andare in quella zona bisognerà trovare tutte le soluzioni perché non crei problemi a nessuno".