Coppia di senza tetto infastidisce i bagnanti e urla tutta la notte alla Madonnetta. I residenti: "Chiediamo che qualcuno intervenga"

"Abbiamo inviato questo esposto ma la situazione non è cambiata, anzi, sta peggiorando. Ad oggi i due senzatetto sono sempre sotto il ponte, infastidiscono i bagnanti e urlano ubriachi tutta la notte".

A dirlo è una residente in rappresentanza del quartiere Rio Termine che a fine agosto aveva scritto una lettera ai sindaci di Albissola Marina e Savona, alla Guardia Costiera e alle due polizie locali, illustrando la criticità presente nella spiaggia della Madonnetta al confine tra i due comuni.

Sulla sponda sinistra del Rio (lato Albissola Mare), nell'area sottostante il ponte della ex via Aurelia, da alcuni mesi risiede una coppia di clochard che sta creando non poca preoccupazione nei residenti della zona.

"Dalla comparsa dell'accampamento, le sponde ed il letto stesso del Rio, dal ponte della vecchia ferrovia sino a mare, sono stati trasformati in una latrina a cielo aperto, in una situazione igienica deplorevole - veniva spiegato nell'esposto - Si evidenzia inoltre che gli stessi vivono al di fuori delle proprie tende e sulla spiaggia quasi costantemente nudi integralmente, atteggiandosi spesso in scene di sesso e masturbazione sotto gli occhi di adulti e bambini, passanti e frequentatori della spiaggia, oltre che sotto le finestre di noi residenti che affacciamo sul rio".

"Vive con loro altresì un cane di taglia media (di nome "Whisky") libero di girare senza museruola; abbaia continuamente di giorno e di notte e avvicina i passanti sino a tentare di morderli. Si segnalano ancora, purtroppo, liti continue e urla tra questi, anche di notte. Spesso le liti scoppiano anche nei confronti dei passanti e dei bagnanti - aveva proseguito la residente nella sua lettera - A completamento della situazione, recentemente sono state trovate alcune siringhe lungo i camminamenti presenti nei pressi dell'accampamento".

I residenti inoltre avevano segnalato la presenza di una terza persona che legando la sua bicicletta alla ringhiera ed alle transenne posizionate dai cantonieri di Albissola sulla scala di discesa alla spiaggia presente sul lato monte della Aurelia, sta rendendo da tempo sempre più difficile l'accesso e l'uscita da Via Privata Rio Termine alle vetture dei residenti della zona. Al momento il mezzo a due ruote è stato posizionato nel punto più stretto dello sbocco, impedendo il transito di ogni mezzo di soccorso.

"C'e una latrina a cielo aperto e verso monte nel fiume c'è una sporcizia totale, si respira infatti aria non pulita e non ne possiamo più. Chiediamo che qualcuno intervenga" ha concluso la residente.