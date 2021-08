Quiliano, aperte le prenotazioni per il concerto di Fotografia Emozionale

Sono aperte le prenotazioni per l’evento esclusivo di Fotografia Emozionale che si terrà domenica 29 agosto, alle ore 21,30 a Quiliano, in piazza della Costituzione.

Si tratta della proiezione su maxi schermo delle opere della fotografa Roxy Beat, accompagnata dal concerto dal vivo dei Midnight Places, un duo composto dalla cantante americana Terry Ann Saracino e dal polistrumentista Domenico Toscanini, nipote del celebre direttore d'orchestra.

L'evento fa parte della rassegna culturale “Quiliano Città Viva”, organizzata dalla Città di Quiliano in partnership con l’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari.

Il concerto è a ingresso libero, con posti limitati su prenotazione, scrivendo alla mail: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it o telefonando ai numeri 393 397 7814 - 335 6671370. Per accedere alla manifestazione è necessario esibire il green pass.

Roxy Beat è il nome d'arte di Rossana Battisti, artista che sperimenta nuove frontiere espressive attraverso la fotografia. Definisce la sua fotografia una fotografia emozionale e le sue opere hanno un forte potere evocativo. Rossana fotografa il sogno, l'invisibile e l'inconscio e le sue sperimentazioni fotografiche sono intime e concettuali, gli autoritratti la declinano in terza persona e il viaggio è per lei una riflessione sulla vita. Le sue opere sono per lo più autobiografiche, simboliche e la poesia crepuscolare e la natura sono alcuni degli elementi che compongono le sue opere.

Midnight Places è una formazione elettroacustica in duo che sperimenta sonorità analogiche mescolandole a stati di frequenze densamente rarefatti supportati da beat lo-fi. Vocalizzi fuori campo tessono la trama sonora discontinua in una narrazione fluida ed empatica. Alla voce Terry Ann Saracino, Californiana di San Diego, artista che nasce vocalmente nel pop, country e rock statunitense, ma sempre con una predilezione per l'acustico. Passando da anni in India dove si lascia tingere in maniera indelebile dai raga e le sonorità orientali, da qualche anno si dedica alla sperimentazione analogica con Domenico Toscanini anche noto come Obliquido, che in questa occasione suona tastiere e sintetizzatori.