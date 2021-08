Vladimir Luxuria conquista Alassio: boom di contatti e visualizzazioni per i social cittadini

Piazza al gran completo e pubblico in piedi anche lungo la passeggiata a mare per assistere all'incontro-intervista di Vladimir Luxuria, nell'ambito del Festival della Cultura di Alassio.

Per lei il caloroso applauso del pubblico che al termine della serata l'ha attesa, in fila ordinata nei pressi della Social Room, per scattare un selfie e per scambiare qualche battuta.