Comunali 2021, l'incognita della carica da vicesindaco a Savona, Santi sfoga i malumori: "Sinora penalizzato dalle schifezze dei partiti"

In altre grandi città la coalizione di centrodestra ha deciso il candidato sindaco e il suo vice, non a Savona dove però le preferenze potrebbero prevalere

La carica da vicesindaco e, su questo punto cruciale per la futura giunta, una decisione dei partiti della coalizione di centrodestra che tarda ad arrivare. E' quanto ha fatto intendere - ormai da tempo - il capolista di Cambiamo alle prossime elezioni comunali, Pietro Santi, da sempre considerato un recordman di preferenze. Ma pare che ora, in piena campagna elettorale, il malumore si faccia sentire ancora di più, con impegni e trepidazioni rivolti alle date del 3 e 4 ottobre. A Santi non starebbe andando giù il fatto che in tutte le città d'Italia il centrodestra abbia ormai indicato sia il candidato sindaco che il suo vice. A Savona invece niente di tutto questo, anche se a più riprese, non ufficialmente però, è stato dichiarato che saranno le preferenze delle urne a stabilirlo. Lo sfogo dell'esponente del partito di Giovanni Toti (nei mesi precedenti i tira e molla non erano mancati, con Santi che diverse volte si era esposto per una sua candidatura in solitaria, poi un summit con il Governatore aveva chiuso il caso) sui social sembrerebbe quasi figlio di una richiesta (in quel caso espressa proprio da una cittadina) dei savonesi che ancora oggi vedono Santi come il candidato sindaco ideale, anche a seguito del suo sondaggio di qualche mese fa (leggi QUI) e sono evidentemente delusi dalla sua candidatura come consigliere in un partito. Partiti che lo stesso Santi, nel post in risposta ad una cittadina su Facebook, ha definito "le solite schifezze". La campagna elettorale quindi si accende e ci sarà da capire cosa succederà in caso di eventuale ballottaggio con le preferenze dei cittadini che avranno fatto il loro corso. Perché anche lì gli occhi sono già puntati con trepidazione: all'eventuale ballottaggio.

Luciano Parodi

