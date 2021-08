Politica |

Elezioni Savona, il Pd: "Santi chiede voto su incarichi? Interessi personali davanti a quelli della città"

"Di fronte al più totale disinteresse il Partito Democratico sta lavorando a stretto contatto con Marco Russo, vera alternativa e speranza di voltare davvero pagina per dare alla città progetti e prospettive"

"Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da 'traffici' e 'spostamenti tattici' in questo o quel partito da parte dei membri in scadenza della giunta (lo ricordate il gioco delle sedie quando a un certo punto la musica si stacca e ci sono sedie per tutti, tranne uno?). Oggi leggiamo comunicati che rappresentano forse la ciliegina di tutto questo, Santi che, con una minaccia neanche troppo velata, annuncia come senza la sua incoronazione al ballottaggio darà forfait; già questi 5 anni avevano ben chiarito come questa maggioranza metta i propri interessi davanti a quelli della città, non ci aspettavamo però che questi fossero gli unici temi della campagna elettorale; saremo abituati male noi a presentare idee e progetti per chiedere alla cittadinanza fiducia e non posizionamenti puramente personali?". Così, attraverso una nota stampa, il Pd Savona. "Di fronte al più totale disinteresse il Partito Democratico sta lavorando a stretto contatto con Marco Russo, vera alternativa e speranza di voltare davvero pagina per dare alla città progetti e prospettive. Il confronto programmatico è ultimato, stiamo incontrando moltissimi cittadini che hanno ancora la speranza di poter cambiare le cose e che hanno bisogno prima di tutto di essere ascoltati e considerati, cosa che non avveniva da tempo" concludono infine gli esponenti dem savonesi.

i.p.e.

