Riqualificazione area T1, Sanna (Meetup Ceriale in MoVimento) chiede chiarezza: "Troppe zone d'ombra"

"Com'è possibile che già da mesi i proprietari dell'area siano così sicuri dell'approvazione dello svincolo alberghiero e della variante urbanistica al punto da iniziare già a proporre in vendita gli alloggi? Una richiesta di chiarimenti che era stata avanzata anche dalla minoranza ma rimasta senza risposta, anzi durante il precedente Consiglio fu affermato: 'saranno problemi di chi compra o vende quegli appartamenti', atteggiamento incredibilmente irresponsabile"

Cosi commenta Rodolfo Sanna del Meetup Ceriale in MoVimento in merito alla riqualificazione dell'area T1.

"Se l'iter è ancora agli inizi (domani 26 Agosto se ne discuterà per la prima volta in commissione consiliare) chi o cosa fa avere alla proprietà tutte queste certezze? Inoltre chi sono i finanziatori che si celano dietro il fondo Aurelio, tramite il quale viene finanziata la realizzazione dell'opera?" continua.

"Troppe zone d'ombra su cui l'amministrazione farebbe bene a far luce prima di adottare qualsiasi provvedimento in merito. Concludo invitando tutti ad una riflessione, Ceriale ha davvero bisogno di 170 seconde case in più? Oppure avrebbe anche bisogno di strutture ricettive e turistiche?" conclude Sanna.