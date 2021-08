Politica |

Savona 2021, il candidato sindaco Aschei presenta "La Carta del decoro" (VIDEO)

"Prima di comunicare dove è situata Savona ai cittadini europei e del mondo, dobbiamo pensare a renderla bella e attraente". Il candidato di Andare Oltre vorrebbe istituire una commissione sul decoro

"Pensiamo che il decoro sia necessario alla ripartenza. Così abbiamo preparato questo documento che fa parte integrante del programma e lo riteniamo la base della ri-partenza per una città vivibile. Elenchiamo alcuni punti imprescindibili per la cura della nostra città. Vogliamo rendere Savona bella di fronte al mondo intero". Così Luca Aschei, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Savona, presenta "La Carta del decoro" per Savona. "Prima di comunicare dove è situata Savona ai cittadini europei e del mondo, dobbiamo pensare a renderla bella e attraente. I punti più importanti sono arredo urbano, decoro urbano, verde, illuminazione e inquinamento anche acustico. La pulizia, la pavimentazione, il verde, la decementificazione e l’illuminazione sono alla base della sicurezza. Riteniamo seguire i concetti delle 'Finestre rotte di Brown' che completa dal 1969 ad oggi una sperimentazione che ha chiarito perfettamente che se una città è curata è anche più amata e ben trattata dai suoi cittadini" aggiunge il candidato sindaco. "La rigenerazione del paesaggio passa attraverso eventi culturali-artistici, possiamo dare compiti ad artisti perché possano mettere in mostra le loro opere anche temporaneamente - conclude Aschei - può generare curiosità e movimento delle persone in città mettendo opere a Villapiana, Legino, Lavagnola, questo movimento si può avere con pochi soldi e con idee e volontà. Questa città deve avere visione turistica. Nessuno ci potrà andare indicazioni, sceglieremo i professionisti, artisti migliori, selezionati da delle commissioni che conoscono la materia e ne vogliamo istituire una sul degrado urbano, che abbia la capacità di valutare molto bene che cosa serve a questa città". Di seguito i punti della "Carta del decoro" per Savona del candidato sindaco Luca Aschei: Pulizia Pulizia strade, marciapiedi, sanificazioni delle aree dove staziona la spazzatura, pulizia deiezioni di ogni animale anche degli uccelli, costantemente. Pavimentazione Una casa senza il pavimento non è abitabile, una città piena di buche, sia sui marciapiedi sia nelle strade non è vivibile. Un monitoraggio continuo sulla pavimentazione è necessario per il buon decoro. Verde Un sistema di verde valorizzato e ben mantenuto dona oltre che bellezza una riqualificazione in termini di socializzazione e benessere per tutti. Un sistema verde che possa divenire volano della riqualificazione, un lavoro mirato alla valorizzazione del patrimonio arboreo presente, una gestione intelligente delle aree canine, un percorso vita attrezzi ginnici e fontanelle sono strategie vincenti. Aiuole con erba e decementificazione dei nostri giardini. Sono parchi naturali meravigliosi se viene tolto il cemento. Vogliamo un prolungamento verde senza asfalto che inglobi il Priamar con nuovi accessi (che esistono) e che sia il parco di Savona. Per meglio dare l’Idea citiamo il parco di Nervi ma copiando si può far meglio. Illuminazione A Savona non c’è un paesaggio notturno. L’illuminazione è da periferia. Anche negli accessi alla darsena le luci sono gialle come nelle periferie nebbiose, riteniamo che l’illuminazione sia la base per il decoro e la sicurezza. Oggi prevalgono le strade nell’illuminazione. Illuminare le meravigliose facciate liberty, illuminare le chiese e i parchi, i monumenti, le statue e le fontane come in tutte le belle città d’Italia, cambia il volto della città. Naturalmente mantenendo il giusto equilibrio verso una nuova sostenibilità di inquinamento. Tutti i corpi illuminanti, ove tecnicamente possibile, saranno a led, al fine di realizzare un valido risparmio energetico. Arte in città accrescere il patrimonio artistico e diffuso all’aperto, dotare le piazze, i parchi e altri luoghi pubblici di installazioni artistiche anche temporanee significa visibilità e fruizione che implementano il decoro urbano, nonché la curiosità e il gusto per il bello. Sull’esempio di molte esperienze estere si riattivano e si rigenerano i comparti urbani degradati, il tutto si può attivare mediante manifestazioni, rassegne per strutturare nuovi paesaggi e concorsi con artisti che potranno lasciare le loro opere anche temporaneamente in città. Questo aiuterà un turismo di qualità attraverso la cultura. Promozione eventi per la qualità urbana Idee, eventi di qualità, sia occasionali sia periodici, manufatti e arredo, nuovi cestini, chioschi e dehor di qualità con sgravi fiscali o gratuiti e soprattutto il nuovo verde che si vuole diffondere nella città che ne aumenterà il decoro. Una corretta gestione di eventi di qualità porta turismo e nuova linfa in città. Promozione di partenariato pubblico privato per eventi per la qualità La gestione delle manifestazioni potrà essere affidata ad agenzie di grande capacità a livello nazionale e internazionale che nulla chiedono al Comune se non lo spazio di intervento trovando i loro utili dagli sponsor esterni che portano valore aggiunto alla città. Rigenerazione paesaggistica Eliminazione delle strutture fatiscenti e diroccate in città, controllo del territorio per una pulizia costante che è alla base della civiltà. Insegne e cartelli decorosi Le insegne e i cartelli stradali devono essere corretti, avere la giusta posizione e orientamento, un monitoraggio continuo è necessario, con l’introduzione di paline tematiche. Eliminazione delle strutture fatiscenti e diroccate in città, controllo del territorio per una pulizia costante che è alla base della civiltà. Arredo La scelta di nuove di panchine, nuovi lampioni, nuovi cestini, nuove fioriere deve essere valutata da una commissione formata da chi abbia le competenze artistiche e storiche e conoscenza dell’arredo urbano. In allegato la carta del decoro:

