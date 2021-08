Savona, tutta la magia del pesce fresco nel piatto

Posto in prossimità dei giardini del prolungamento a mare e quasi di fronte alla piscina comunale, il ristorante “la Barcaccia”, recentemente rinnovato negli interni, offre specialità di mare con qualche “deviazione” di terra. Gestito dalle due simpatiche sorelle Susanna, in cucina – coadiuvata da Emanuele - e Antonella, in sala, il ristorante si caratterizza per l’alta qualità delle materie prime utilizzate, abilmente cucinate da Susanna, che ha recepito il menu tradizionale adottato dalla mamma Lina, precedente titolare del locale sin dal 1992, apportandovi diversi aggiornamenti. Oltre ai piatti tipici della cucina ligure di mare, troviamo alcune specialità di Sicilia, terra di origine della famiglia, come la classica caponata di melanzane, magari arricchita con tocchetti di pesce spada, e la pasta con le sarde.

Gli antipasti costituiscono già una premessa per un pranzo dai sapori inaspettati; ricordiamo, tra l’altro, un ottimo crudo di mare e i moscardini alla Luciana. I primi piatti, preparati per lo più da Emanuele, sono sempre ben curati e vanno dai classici spaghetti alle vongole o ai frutti di mare, agli gnocchetti fatti a mano e, specialità della casa, un richiestissimo risotto alla pescatora, ricco e saporito. Ottimi anche gli spaghetti al cartoccio o alla corsara.

Tra i secondi apprezzatissimo il fritto misto, ma non mancano piatti particolari come le cozze alla Barcaccia o i calamari ripieni, oltre, ovviamente, a un freschissimo pescato del giorno cucinato in vari modi e un’ottima grigliata mista di mare.

Tra i dolci è frequente trovare le buonissime torte fatte in casa dalle sapienti mani di Susanna, nonché il regale “gelato alla Barcaccia” e altre prelibatezze tutte di produzione propria.

Un “plus” recentemente (e con successo) aggiunto al menu è la Pinsa Gourmet, specialità romana con varie farciture, che ben si sintonizza con i gustosi piatti che escono dalla grande cucina del ristorante.

I prezzi sono corretti in rapporto alla qualità del pesce fresco utilizzato nelle preparazioni e che condiziona la carta e i piatti del giorno, che variano proprio in relazione alla generosità del mare. Per un pasto completo di tre portate, sempre abbondanti, la spesa è di circa 45 euro. Per i vini la cantina, che è in evoluzione offre diverse etichette con vini del territorio e interessanti bottiglie di cantine piemontesi e siciliane.

Il ristorante “La Barcaccia” si trova a Savona in corso Cristoforo Colombo n.46r telefono 019.812973. Pagina Facebook https://www.facebook.com/labarcacciasavona.