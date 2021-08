Agosto Deghese, un successo la 'limited edition' 2021

"Si è da poco concluso l’Agosto Deghese 2021-limited edition, e quello che rimane è un profondo senso di orgoglio e soddisfazione. Non era facile organizzare un evento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti ma grazie alla collaborazione dei partecipanti e al preziosissimo aiuto dei volontari è andato tutto per il meglio" commenta in una nota dalla pro loco di Dego.

"A completare e a migliorare la qualità della manifestazione due eventi culturali importati: sedie tutte occupate venerdì 20 durante la presentazione della raccolta di Pesie di Riccardo Andrea Ghidetti 'Atelofobia e accettazione'. Riccardo, deghese di appena 21 anni, aiutato nell’esposizione dalla maestria della portavoce del circolo culturale Marinella Aicardi, ha incantato il suo pubblico leggendo alcune sue poesie e parlando di temi complessi e diffusi nella società più di quel che si possa pensare. Trattare argomenti così socialmente impegnati non è facile, ma Riccardo lo ha fatto con una semplicità ed una delicatezza disarmanti ripercorrendo la sua vita: la mancata accettazione, la paura del diverso, la vergogna, l’omossesualità, poi la rinascita: l’accettazione, la consapevolezza, la gioia, la vita! Un vero e proprio inno alla valorizzazione e all’accettazione di se stessi. Il Libro di Riccardo Ghidetti è disponibile online e nelle librerie Coop e Libraccio".

"Domenica 22 agosto sono stati svelati i nomi dei vincitori della prima edizione del concorso fotografico "Obbiettivi" con la presenza di Lino Genzano e Mara Giaretta nella veste di giudici (giuria completa composta da Massimo Bettiol, fotografo di fama internazionale nell’ambito della fotografia sportiva, Lino Genzano e Mara Giaretta). La classifica della sezione A ha visto vincitore Fabio Dogliotti, seguito da Michele Menato Michele ed Erik Blengio. Per la Sezione B primo posto per Matteo Rovatti, medaglia d’argento per Silvia Sabatini e bronzo per Vittorio Ricci".

"Come pro loco ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alle iniziative dell'Agosto Deghese, dimostrando fiducia e tutte le Associazioni e i volontari che hanno sempre sostenuto ed aiutato, sono loro a dare un senso alla Proloco, sono loro il motore. Un grande ringraziamento va anche alla Verallia e alla Ergon per i premi del concorso fotografico. Grande soddisfazione anche per il Banco di Beneficenza del Circolo Culturale Dego, anch'esso in limited edition, patrocinato dalla Parrocchia di Dego e pro Scuole presenti a Dego".