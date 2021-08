Albenga, “Concerto all’alba” per Riccardo Pampararo, 29 agosto

Domenica 29 agosto alle ore 5.45 sul molo del B-Side si terrà il “Concerto all’Alba” di Riccardo Pampararo.

Nella magica atmosfera dell’alba sul mare risuoneranno le note della chitarra classica di Riccardo Pampararo che sapranno sicuramente emozionare tutti i partecipanti.

Il dottor Pampararo, noto veterinario di Calice Ligure, è anche un grande musicista. Si è diplomato a pieni voti in chitarra classica, presso il Conservatorio Paganini di La Spezia, sotto la guida del Maestro savonese Pino Briasco e svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche.

L’ingresso è a offerta libera e volontaria e il ricavato sarà devoluto all’Accademia Kronos.

Per info e prenotazioni Ufficio IAT 3355366406 mail iat@comune.albenga.sv.it