Celle, appuntamento doppio con la cultura: due serate con Dostoevski e Silvio Volta

E' una settimana letteraria, quella in corso, che caratterizza gli eventi del comune di Celle.

Questa sera, (giovedì 26 agosto, ndr) alle 21, nello spazio esterno della sala espositiva della Biblioteca Costa, sul lungomare, Daniele Franzoni, slavista, docente di lingua e letteratura russa, ci parlerà della personalità di Fëdor Dostoevski.

"Abbiamo pensato di dedicare una serata al grande scrittore russo, sicuramente uno dei maggiori del suo Paese e della letteratura mondiale, a duecento anni dalla nascita - spiegano dall'organizzazione della serata - Dostoevski ( Mosca,1 novembre 1821 - Pietroburgo, 9 febbraio 1881), è una delle maggiori 'coscienze" dell'uomo che si sta avvicinando ai giorni nostri; al suo filtro l'analisi di quello che può essere definito il sorgere della "crisi esistenziale" dell'uomo moderno".

Diverso registro per l'evento di sabato 28 agosto, sempre nello spazio esterno della sala espositiva, dove alle 17 si terrà un breve incontro-convegno sulla figura di Silvio Volta, nel centotrentesimo anniversario della nascita.

L' "ingegnere - poeta", nato a Celle Ligure il 2 luglio 1891, è l'autore dell'indimenticata ed indimenticabile "Commedia Cellasca", un piccolo capolavoro della letteratura dialettale, radicato ormai stabilmente nelle memorie della cultura locale, cui non si può prescindere. L'evento è tenuto in collaborazione con l'Associazione 3C, che, in persona del presidente Piero Ratto, lo ha proposto.

La figura di Volta sarà ricordata da Furio Ciciliot, dell'Associazione Storia Patria, da Gianluigi Bruzzone, studioso di storia, autore di monografie uniche e preziose di cultura locale, fra esse il commento e le note alla "Commedia Cellasca" con la spiegazione dei fatti ed il tratteggio dei personaggi che sono in essa citati, da Michele Manzi, esperto di memorie storiche, culturali, cittadine di Celle, di cui è appassionato custode!