Andora, il concerto della Banda San Raffaele nel ricordo di Carlo De Velo e Franco Di Finola conclude la rassegna "Armonie in Santa Matilde"

Si chiude lunedì 30 agosto, alle ore 21.00, sul sagrato della chiesa Vergine dell'Accoglienza, la Rassegna estiva 2021 "Armonie in Santa Matilde" con un concerto della Banda San Raffaele di Andora, diretta dal M° Andrea De Velo.

Sarà un concerto dedicato alla memoria di due illustri componenti della Banda il M° Carlo De Velo e il presidente Franco Di Fino nell' ambito di un progetto ideato dal M°Tiziana Zunino, presidentessa dell'associazione Nardini, per onorare la memoria di due illustri concittadini e musicisti.

Insieme alla formazione andorese suoneranno musicisti appartenenti a Bande delle provincie di Imperia e Savona che con passione ed entusiasmo hanno reso possibile l’evento.

Come per ogni appuntamento della Rassegna il Parroco Don Emanuele Daniel, canonico regolare lateranense, introdurrà i brani con un breve preludio spirituale: un'occasione per riflettere e pregare.

Il programma che eseguirà la Banda San Raffaele proporrà composizioni, originali o trascrizioni, della tradizione classica e bandistica. I brani che saranno proposti nel concerto rispecchiano l’aspetto eclettico tipico delle esibizioni bandistiche e si passerà dalle marce militari dal carattere marziale a quelle brillanti e alle marce sinfoniche, di più ampio respiro, che hanno fatto la storia della musica bandistica del secolo scorso. Per rendere omaggio al luogo che ospita l’esibizione verranno eseguiti anche brani come l’Agnus Dei di Gerorges Bizet o lo struggente Intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Non mancheranno, tuttavia, incursioni nella musica di più facile ascolto, come un’originale trascrizione per banda del M° Roberto De Velo intitolata “Banana Giò”.

La Banda musicale San Raffaele di Andora è nata nel 1922 per iniziativa di Padre Raffaele Bielher che con dedizione e generosità si è prodigato a insegnare musica per formare gli strumentisti che animassero le cerimonie religiose e civili, le feste patronali e promuovendo la musica per Banda nelle scuole.



La rassegna Armonie in Santa Matilde è organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Nardini in collaborazione con la Parrocchia di Santa Matilde e col patrocinio del Comune di Andora.