"Dagli Scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei": Candida Livatino ad Alassio

L'appuntamento è per domenica 29 agosto 2021, alle ore 21, nella splendida cornice dello Show Garden dell'hotel Aida sotto il patrocinio del Comune di Alassio, ma anche del Club lions Baia del Sole nella figura della sua Presidente Virginia Carbone, che ha contribuito con grande impegno alla realizzazione della serata.

Il libro è stato scritto durante il periodo del lockdown: “Ho deciso di scrivere il mio quarto libro – spiega l’autrice Candida Livatino – animata dalla grande passione che nutro per questa meravigliosa scienza , nella speranza di superare anche con questo mio nuovo libro le 300 presentazioni del precedente “ Scrivere con il cuore".

Durante la serata verrà chiesto a Candida , di mostrarci la scrittura e la firma di alcuni personaggi famosi - da Papa Francesco a Donald Trump, da Sergio Mattarella a Draghi , da Fiorello a Vittorio Sgarbi. E, ancora, dato che la grafologia ha valore scientifico e viene usata in criminologia per tracciare i profili di possibili colpevoli di delitti, Candida Livatino potrà commentare la scrittura di protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese come Michele e Sabrina Misseri, Amanda Knox e Raffaele Sollecito.