Cadavere rinvenuto all'autoporto di Savona: si tratta del ristoratore "Bacco"

Si sono tragicamente concluse nel tardo pomeriggio odierno le ricerche del noto ristoratore Francesco "Bacco" Doberti.

Intorno alle 18.45 è stato lanciato l'allarme dall'autoporto di Savona per il rinvenimento da parte di un camionista di un cadavere in una zona appartata e non facilmente raggiungibile: sul posto sono intervenuti i militi del 118 col supporto dell'automedica che ne hanno constatato il decesso, i Vigili del Fuoco e la Polizia che, non avendo l'uomo indosso alcun documento, ha proceduto all'identificazione.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nella vegetazione incolta a lato dell'autoporto, affianco alla rampa che si dirige verso il casello autostradale.

Dopo le prime rapide indagini l'esito che tutti temevano: si trattava infatti del corpo del ristoratore della nota e omonima osteria di via Quarda Superiore allontanatosi martedì scorso (25 agosto, ndr) a piedi, senza cellulare e chiavi di casa, facendo perdere le proprie tracce. Tre giorni di ricerche, dopo l'appello lanciato sui social dal figlio, che hanno visto coinvolti i vigili del fuoco, le protezioni civili e le forze dell'ordine (i carabinieri con l'elicottero hanno controllato dall'alto tutta Savona) che hanno setacciato senza sosta la zona della Madonna del Monte, nei pressi della sua abitazione e dove era stato avvistato l'ultima volta (era stato visto anche nei pressi proprio del casello autostradale).

Dell'accaduto è stata informato il Pm di turno, la dottoressa Elisa Milocco. Sul posto anche il personale della Polizia scientifica per i rilevamenti del caso.

Si è così chiusa con l'epilogo più tragico possibile e maggiormente temuto una vicenda che non teneva in apprensione la sola Città della Torretta ma l'intera provincia.

Dai primi riscontri svolti dal medico legale Marco Canepa sul corpo senza vita non sarebbero stati notati segni di violenza. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.