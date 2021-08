Coronavirus, nel savonese 28 nuovi casi. Tornano ad aumentare gli ospedalizzati

Dopo una giornata con 3 soli nuovi casi e la seconda consecutiva dove il numero degli occupanti dei reparti Covid negli ospedali aveva subito un calo, tornano a salire gli indicatori della pandemia da Coronavirus nel savonese con 28 nuovi casi di positività e un incremento di 4 persone ricoverate.

A livello regionale sono 156 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2.815 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore per una percentuale di positività del 5,54%, ai quali si aggiungono altri 3.467 tamponi antigenici rapidi.

Nelle altre province invece sono 44 i nuovi positivi nell'imperiese, 59 nel genovese e in provincia di La Spezia 22. Oltre a 3 persone non residenti in Liguria. In totale però il numero degli attualmente positivi cala di 31 unità.

“I dati di oggi dicono che il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 5%, mentre in area medica è al 4%, pienamente al di sotto delle soglie per il mantenimento della zona bianca, rispettivamente al 10 e al 15% - ha detto in una nota il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - Tutto questo grazie ai vaccini e ai liguri che con buon senso hanno deciso di vaccinarsi: solo in questo modo potremo sconfiggere il virus e tornare alla normalità. È necessario proseguire su questa strada per mettere in sicurezza se stessi, i propri cari ed evitare nuove chiusure e restrizioni”.

Gli indicatori di trasmissione mostrano segnali di rallentamento dell'ascesa della curva epidemica, con l’incidenza che questa settimana si attesta a quota 71 casi ogni 100mila abitanti.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.535.123 (+2.815)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 552.907 (+3.467)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 109.294 (+156)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.237 (-31)

Casi per provincia di residenza

Imperia 506 (-16)

Savona 379 (+1)

Genova 1.473 (-20)

La Spezia 514 (+4)

Residenti fuori regione o estero 84 (-1)

Altro o in fase di verifica 281 (+1)

Totale 3.237

Ospedalizzati: 86 (+4); 11 in terapia intensiva (+1)

Asl1 24 (-); 3 in terapia intensiva (-)

Asl2 21 (+4); 2 in terapia intensiva (-)

San Martino 14 (-1); 4 in terapia intensiva (-)

Galliera 16 (-1); 1 in terapia intensiva (+1)

Asl4 6 (-); nessuno in terapia intensiva (-)

Asl5 5 (-1); 1 in terapia intensiva (-)

Isolamento domiciliare: 1.921 (-65)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 101.676 (+187)

Deceduti: 4.381

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 418 (-47)

Asl2 324 (+3)

Asl3 616 (+13)

Asl4 124 (-11)

Asl5 362 (+10)

Totale 1.844 (-32)

Dati vaccinazioni 27/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.241.420

Somministrati: 1.966.284

Percentuale: 88%