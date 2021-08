Ricerche di Francesco "Bacco" Doberti, mobilitato l'elicottero dei carabinieri

Elicottero dei carabinieri in azione sopra Savona. Il velivolo è stato mobilitato nell'ambito delle ricerche (ieri sera erano state messe in standby fino a nuove segnalazioni alla sala SO 115) di Francesco "Bacco" Doberti, il 70enne ristoratore scomparso martedì mattina.

Stando a quanto riferito, l'uomo, titolare della nota osteria in via Quarda Superiore, si è allontanato a piedi, senza cellulare e chiavi di casa, facendo perdere le proprie tracce. Nella giornata di ieri le ricerche (LEGGI ARTICOLO) si sono concentrate sulle alture di Savona, zona Nostra Signora del Monte, dove sarebbe stato avvistato da alcuni passanti.

Bacco sarebbe stato visto (sempre martedì mattina) anche a Zinola, nei pressi dell'autostrada, lungo una strada adiacente al casello, a piedi e da solo. Questo l'appello lanciato dal figlio sui social: "Non si trova più mio padre. Conosciuto come Bacco. Se qualcuno lo vedesse è pregato di contattarmi al 3471697194".