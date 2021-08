Da Arenzano a piedi ogni mattina, Valeria Cameirana: “Do il buongiorno agli amici di Instagram con i colori della mia Liguria e la poesia dell’alba”

La bellezza è un aspetto fondamentale nelle nostre vite ed è realmente alla portata di tutti. Basta avere gli occhi per vederla, e questo purtroppo non è da tutti, vuoi per disattenzione, vuoi per fretta. O talvolta, purtroppo, per aridità del cuore. E occhi e cuore sono direttamente collegati e, se non sono sintonizzati, non si accende la scintilla e tutto rimane piatto, senza colori, spento.

Fortunatamente ci sono tante persone che hanno occhi e cuore e, non solo sanno individuare il bello, ma riescono anche a condividerlo con gli altri, rendendo partecipe il prossimo di storie di quotidiana bellezza.

In questo nuovo articolo di #ILBELLOCISALVERÀ voglio parlarvi proprio di una persona che coglie la bellezza della nostra meravigliosa terra tutti i giorni, con particolare preferenza per le prime ore del mattino, quando all’alba si dedica all’attività fisica, facendo lunghe camminate che da Arenzano la portano alla Marina di Varazze o verso Voltri.

Valeria Cameirana, di Arenzano, sa cogliere la meraviglia dei panorami che le si svelano ogni mattina davanti agli occhi. Sebbene faccia sempre più o meno gli stessi percorsi, colori e sfumature non sono mai uguali. Così si gode il momento, respirando bellezza a pieni polmoni, poi fa click per immortalare il momento. E in quel click c’è molto più di un semplice panorama, perché tra le sfumature di un’alba rosa sul mare c’è il suo stato d’animo, i suoi pensieri, i sentimenti.

Storie di tutti i giorni che, senza filtri, perché la magia non ha bisogno di essere edulcorata, vengono poi pubblicate sul suo profilo Instagram @airelav1966 e che vengono puntualmente apprezzate con centinaia di cuoricini e commenti.

“Pubblico le foto in un secondo momento, rispetto allo scatto. Prima vivo appieno il momento, guardo e respiro quella bellezza per me stessa, poi penso alla condivisione dell’immagine legata al mio stato d’animo e ai miei pensieri. Mi piace l’idea che altre persone che hanno i miei stessi interessi possano godere di ciò che vedo ogni giorno. Sono nate tante amicizie così, da Instagram alla vita reale”, racconta Valeria in una lunga chiacchierata telefonica che abbiamo fatto qualche giorno fa.

“Le mie camminate nella poesia dell’alba fungono da ansiolitico naturale. Poi, posso affrontare chiunque e qualunque cosa” - scherza Valeria -“Pur facendo tutti i giorni gli stessi percorsi, non mi annoio mai. La bellezza del nostro territorio non smette di stupirmi, perché mi rendo conto che c’è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa che non avevo notato prima, o semplicemente la luce e i colori che sfumano continuamente non possono essere mai uguali, e questo cambia ogni cosa. La bellezza in fondo è una cosa semplice”.

Talvolta Valeria fa camminate anche alle spalle di Arenzano, dove l’Alta via dei Monti Liguri offre tutt’altri panorami, colori e profumi. “È una grande fortuna abitare in Liguria: in pochi minuti passi dal mare alla montagna. Paesaggi completamente diversi, entrambi straordinari – sottolinea Valeria – e ciò che non si può vedere in una foto, cerco di aggiungerlo con una didascalia. Purtroppo il mio profilo Instagram recentemente è stato ‘hackerato’. Sono riuscita a recuperare le foto che avevo pubblicato dalle gallerie dei vari smartphone, ma i pensieri no, così ora trascrivo tutte le didascalie che accompagnano le mie foto in un quaderno, affinché non possano mai perdersi. Sono parte di me, raccontano il mio quotidiano. Sono il mio diario”.

Valeria, quando ogni mattina la vita si sveglia, saluta così gli amici della rete: un buongiorno di bellezza e poesia che ci accompagna nelle lunghe giornate.