Saldi e nuovi arrivi: shopping per tutti i gusti al Molo 8.44 di Vado Ligure

Al Molo 8.44 di Vado Ligure continuano le ricchissime promozioni di fine estate per una giornata di piacevole shopping in compagnia e in grandissimo risparmio.

Eccezionali gli sconti da Camomilla con ribassi dal 60 al 70% del prezzo originario, ma anche da DenStore e da Conbipel, dove i prezzi si fanno davvero piccolini con capi a partire da 5€.

I clienti sono invitati comunque ad esplorare ogni negozio: i singoli brand che si possono trovare al Molo offrono promozioni davvero ghiotte per gli ultimi acquisti dell’estate. Presenti anche le new entries per settembre.

Dalle collezioni autunno per indossare subito i trend della stagione in arrivo anche la cartoleria e tutto il nécessaire per il rientro a scuola.

Da ToySuper già presenti zaini, astucci, quaderni e diari con i personaggi preferiti dai bambini, per vivere mille gioiose avventure anche in classe.