La Croce Bianca di Dego rischia la chiusura: mancano i militi per coprire i turni

Un'assemblea pubblica per parlare di un problema assai importante: il futuro della Croce Bianca di Dego e il rischio chiusura a causa della mancanza di volontari. La riunione organizzata dal comune e dalla pubblica assistenza è prevista per martedì 31 agosto alle ore 20.30 in piazza Emilio Botta.

Un allarme già lanciato dal presidente della Croce Bianca lo scorso mese di luglio: "Abbiamo una carenza di volontari - aveva spiegato Giuseppe Sicco - Con il lockdown siamo andati in crisi e ora facciamo fatica nel coprire i turni. E' brutto da dire, ma la gente non ha più voglia di 'fare' solidarietà. Purtroppo si tratta di un problema comune che sta colpendo anche le altre pubbliche assistenze del territorio. Senza militi, la Croce Bianca rischia di non arrivare in caso di emergenza".

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Seguirà un rinfresco offerto dalla Croce Bianca.