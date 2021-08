Morte dell'oste Bacco: l'autopsia chiarirà le cause, si moltiplicano i messaggi di cordoglio (FOTO E VIDEO)

Verrà svolta martedì mattina l'autopsia sul corpo del 71enne Francesco Doberti, il noto oste "Bacco", trovato senza vita nella serata di ieri a Savona all'interno di un'incolta vegetazione a lato dell'autoporto, a fianco alla rampa che si dirige verso il casello autostradale.

Dopo tre giorni di apprensione e di intense ricerche partite lo scorso mercoledì dopo l'appello lanciato sui social dal figlio (di Bacco infatti non si avevano più notizie da martedì e non aveva con se chiavi di casa e cellulare), che hanno visto coinvolti i vigili del fuoco, le protezioni civili e le forze dell'ordine (i carabinieri con l'elicottero ieri hanno controllato dall'alto tutta Savona) che hanno setacciato senza sosta la zona della Madonna del Monte, nei pressi della sua abitazione e dove era stato avvistato l'ultima volta (era stato visto anche nei pressi proprio del casello autostradale), purtroppo è arrivato il tragico epilogo, inaspettato.

L'esame autoptico richiesto dal Pm Elisa Milocco verrà svolto dal medico legale Marco Canepa che ieri sera ha effettuato il primo riscontro sul corpo dell'uomo, ex portuale e storico titolare dell'omonima osteria di via Quarda Superiore, accertando che non erano presenti segni di violenza sul corpo.

Le ipotesi al vaglio a questo punto potrebbero rimanere due: il suicidio oppure il malore avvenuto tra l'altro proprio a qualche centinaio di metri dalla sua abitazione, ma in una zona particolarmente impervia, nascosta e che solo un camionista ha potuto notare.

Sul posto nella serata di ieri erano intervenuti i militi del 118 col supporto dell'automedica che ne ha constatato il decesso, i Vigili del Fuoco e la Polizia oltre alla scientifica che ha svolto i rilievi del caso.

Intanto in queste ore sui social non stanno mancando i messaggi di cordoglio, di ricordo, di una persona particolare, caratteristica, con la sua voce e cadenza inconfondibile, che aveva fatto tanto, con diverse battaglie, per la ristorazione savonese.