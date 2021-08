Albenga, Enrico Conserva e Raffaella Verga presentano “Euro 2021 – Vento di Primavera - Poeti del nuovo millennio a confronto”, 28 agosto

Sabato 28 agosto alle 21 ad Albenga presso il Chiostro Ester Siccardi, Ester Bozzano presenta “Euro 2021 – Vento di Primavera – Poeti del nuovo millennio a confronto”, edito da Aletti Editore, con la presenza di due degli autori, Raffaella Verga ed Enrico Conserva.

Raffaella Verga ed Enrico Conserva, entrambi di Albenga, sono stati scelti tra numerosi autori che hanno partecipato alla prestigiosa selezione nazionale nell’ambito del progetto “Poeti del nuovo millennio a confronto”, che ha dato loro la possibilità di inserire una raccolta di 15 componimenti ciascuno.

Incredibilmente, l’opera, che vede presenti solo 6 autori, annovera ben due poeti della città delle torri.

La raccolta di poesie prende il nome di un vento, un elemento fortemente simbolico che porta i versi degli autori in transito verso altri luoghi, territori, culture e lettori.

“Condividere una pubblicazione con altri autori è un atto esemplare di convivenza civile, scambio e nutrimento reciproco, che è l’essenza di ogni produzione letteraria”(dalla prefazione di Giuseppe Aletti).

Il volume è impreziosito da quattro firme esclusive che ne curano l’introduzione critica: il poeta editore Giuseppe Aletti, ideatore di numerose manifestazioni di successo tra cui Il paese della Poesia e il Festival di poesia Il Federiciano, nonché ideatore e curatore di questo progetto; Alfredo. R. Mogol, poeta, autore di moltissimi successi di Raf, Mina, Pausini, Eros Ramazzotti e molti altri, figlio del più importante autore della musica italiana, Mogol; Alessandro Quasimodo, poeta, critico letterario, autore, attore e regista teatrale, presidente di numerose iniziative culturali; Francesco Gazzè, poeta, autore dei testi di tutti i più grandi successi del fratello Max Gazzè.

Enrico Conserva è specialista in Chirurgia orale e Implantologia, professore a contratto e coordinatore di un team per lo studio dell’uso di cellule staminali nella rigenerazione ossea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, oltreché autore di numerose pubblicazioni sulla materia e congressista internazionale.

Lettore insaziabile di romanzi e poesie, si avvicina alla scrittura dopo i 50 anni, arrivando finalista in numerosi concorsi letterari. Convinto da Raffaella Verga, sua carissima amica, a partecipare alla selezione, si ritrova proprio con lei tra i 6 autori selezionati per questa intensa opera.Con la sua raccolta dal titolo “Emozioni ignoranti” fa vivere con intensità struggente il dolore di un amore finito, l’assenza, la mancanza, evidenziandone la sottile differenza. Un viaggio che porta alla consapevolezza, all’apertura e a un nuovo amore.

Raffaella Verga è coach, Master PNI e mediatore civile, si occupa di consulenza aziendale e formazione psicologico comportamentale per numerose aziende italiane. Già docente universitario per l’esame di “Economia, Diritto e Letteratura” , nel Master ADR (Alternative Dispute Resolution), psicologia del conflitto e tecniche di negoziazione e comunicazione efficace, e di Mindfulness, ha un’intensa attività letteraria, che annovera diversi romanzi, sceneggiature e numerosi riconoscimenti poetici. “Bussole per ricondurre al cuore” è il titolo della sua raccolta di componimenti per “Euro 2021 - Vento di Primavera – Poeti del nuovo millennio a confronto”. Un viaggio fisico e spirituale alla ricerca di se stessa che la fa tornare alla sua amata città di origine, Albenga.

La poetessa e scrittrice ingauna ha recentemente presentato ad Albenga anche il suo nuovo romanzo “10. Salire in cima a un’alta montagna”, dove affronta il tema forte della malattia con estrema delicatezza e rispetto, regalando al lettore una stesura fluida, leggera e potente allo stesso tempo. Immerge in una storia in cui un fatto negativo fortemente incisivo, com’è appunto un brutto male, diventa lo spunto per rivoluzionare la propria vita, rompere gli schemi e spogliarsi da ipocrisie e futilità, per compiere un viaggio verso l’autenticità. Inoltre, sempre nel mese di agosto, ha presentato in prima nazionale ad Albenga “La bella gioventù”, docufilm da lei ideato, condotto e diretto, interamente girato nel territorio ingauno, che punta a conoscere meglio “l’altra parte” dei giovani di oggi, quelli che non fanno notizia, di cui nessuno parla, e a dare voce a chi vive e si impegna al di là delle generalizzazioni.