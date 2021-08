Altare, il 2 settembre Floro Casalini presenta il suo "Come sposare una ventenne (senza essere milionario)"

Giovedì 2 settembre ad Altare, presso la chiesa della Santissima Annunziata, importante edificio eretto intorno alla metà del XII secolo, si terrà la seconda presentazione del primo libro di Floro Casalini.

Dopo Savona la città di residenza dell'autore ospiterà una serata davvero unica. Il libro "Come sposare una ventenne (senza essere milionario)", infatti, porta un titolo volutamente provocatorio, ma al suo interno racchiude un forte messaggio di fede e speranza, un invito a non abbandonare i propri sogni e ad assumersi qualche rischio per poter raggiungere traguardi incredibili.