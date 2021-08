"Andare per l'Italia di Napoleone". A Finalborgo la presentazione del volume con gli autori Paola Bianchi e Andrea Merlotti

Tra le tante presentazioni della rassegna culturale "Un Libro per l'Estate" organizzata dall'associazione "CentoFiori" quella di domenica 29 agosto alle ore 21 riesce a mettere in perfetta simbiosi il luogo e l'argomento.

Presso i Chiostri di Santa Caterina gli autori Paola Bianchi e Andrea Merlotti parleranno del volume da loro scritto ed edito da "Il Mulino" dal titolo "Andare per l'Italia di Napoleone", con la conduzione di Salvatore Finocchiaro, proprio in uno dei luoghi che con l'imperatore francese ebbe uno dei rapporti più stretti: l'antico convento, una volta giunte le truppe in terra savonese, venne sequestrato e trasformato in carcere.

L’itinerario proposto nel libro ripercorre le tappe dell’Italia napoleonica lasciando in sottofondo i campi di battaglia e restituendo, piuttosto, la fitta rete dei luoghi della memoria: monumenti, edifici, ma anche tracce di civiltà materiale.

Accanto all’Italia di Napoleone vi fu, però, anche un’Italia dei Bonaparte (i Napoleonidi, come furono chiamati), che popolarono l’Italia della Restaurazione assai più della Francia. Molte città furono luogo d’azione dei fratelli di Napoleone e dei loro figli, così come delle sorelle Elisa, Carolina e Paolina. Non solo Roma e Firenze, ma anche Trieste, Bologna, Macerata, Viareggio, Senigallia e altre città ancora videro nascere e morire ville e palazzi dei Bonaparte. Una presenza giunta sino agli anni Venti del Novecento e che rese l’Italia - dopo la Francia - il Paese più napoleonico d’Europa.

Paola Bianchi insegna Storia moderna all’Università della Valle d’Aosta. Tra i suoi libri recenti «Storia degli Stati sabaudi» (con A. Merlotti, Morcelliana, 2017), «Turin and the British in the Age of the Grand Tour» (con K. Wolfe, Cambridge Upress, 2017). Con il Mulino «Andare per fortezze e cittadelle» (2019) e ha curato «Guerre ed eserciti nell’età moderna» (con P. Del Negro, 2018).



Andrea Merlotti è invece storico dell’età moderna e dirige il Centro studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Tra i suoi libri recenti: «Storia degli Stati sabaudi» (con P. Bianchi, Morcelliana, 2017), «Dalle regge d’Italia. Tesori e simboli della regalità sabauda» (con S. Ghisotti, Venaria- Genova, 2017). Con il Mulino ha pubblicato «Andare per regge e residenze» (2018) e curato «Stato sabaudo e Sacro Romano Impero» (con M. Bellabarba, 2014).