Savona 2021, la lista Udc-Forza Italia sarà presente a sostegno di Angelo Schirru

Dopo il vertice tra gli esponenti dei due partiti la conferma della creazione della lista a supporto all'interno della coalizione di centrodestra

In vista delle elezioni comunali di Savona si è svolto nella giornata di ieri l'incontro fra i vertici Regionali e provinciali di Forza Italia e Unione di Centro- UDC. La riunione ha confermato l'alleanza all'interno del centro destra in sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru confermando di presentare una lista unitaria Forza Italia e UDC. All'incontro erano presenti per il partito di Berlusconi il segretario regionale Carlo Bagnasco ed il coordinatore provinciale Marco Melgrati, mentre per l'UDC hanno partecipato il commissario regionale Umberto Calcagno, il segretario provinciale Roberto Pizzorno, il segretario organizzativo Rosario Merenda e il segretario comunale Marco Giancarlo.

