Savona 2021, il candidato Aschei dice no ad accordi con altre liste: "La nostra l'abbiamo chiusa, corriamo da soli"

L'accostamento ad un altro candidato era stato fatto probabilmente per una mancanza di candidati

"Smentisco, continuiamo a correre soli anche se ci chiamano in parecchi per poter, credo, chiudere le loro liste, la nostra è già chiusa e corriamo per una città migliore". Ha voluto spegnere le voci che circolavano in merito ad un possibile accordo con un candidato per unire le liste a causa di problemi di composizione, il candidato sindaco di Andare Oltre Luca Aschei. La lista infatti è stata completata e ora prima della presentazione ufficiale del prossimo fine settimana, spazio alla raccolta firme. "Siamo decisi, pronti, preparati, non sentiremo la stanchezza, vogliamo ascoltare di più le persone, lavorare per loro, la nostra lista è per una città migliore, per una Savona turistica, più pulita, più verde, più bella e molto più curata" conclude Aschei.

I.P.E.

