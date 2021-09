Il Ritorno a casa, alle buone, vecchie, sane abitudini…anche per i denti

Cari Lettori, lo dicevano anche gli antichi romani: “semel in anno licet insanire” («una volta all'anno è lecito far pazzie»); di solito si cita questo detto per il periodo di carnevale ma vale pure per le vacanze e può aver riguardato anche le vostre abitudini di igiene orale domiciliare: in vacanza ci sono tante cose da fare che ci possono distrarre e, magari, risulta scomodo portarsi dietro lo spazzolino elettrico. Inoltre ci viene naturale desiderare di assaggiare tutte le cose buone del luogo che ci ospita o anche soltanto rinfrescarsi con qualche gelato in più durante le giornate trascorse all’aperto.

Cosa può aver comportato, per il nostro sorriso, questo cambio di abitudini per qualche settimana? Tranquilli: se siete partiti con la bocca “in ordine” fare “maialate” in vacanza non vi avrà causato alcun danno!

Adesso, però, occorre “rimettersi in riga”, per cui vi stilo una “mini check list” per riportare il vostro sorriso “in zona sicura”:

· La cosa più importante è tornare a non superare i 5 pasti al giorno; ricordate: si intende “pasto” tutto ciò che non è acqua, che sia una caramella, un frutto, una bibita o il pranzo di Natale conta “uno”. Solo così la vostra saliva vi potrà proteggere da nuove carie.

· Tornare a spazzolare i denti con i tempi e le modalità che il vostro dentista (o l’igienista dentale) vi deve aver insegnato.

· Tornare a passare correttamente il filo interdentale una volta al giorno; se avete difficoltà a farlo perché, nel frattempo, si è formato del tartaro (la placca non rimossa in 48 ore inizia a calcificarsi e diventare tartaro) prenotate una seduta di igiene orale professionale.

· Non spaventatevi se, ricominciando a pulire correttamente, doveste vedere qualche traccia di sangue: la gengiva, se non si puliscono bene tutti gli spazi, può infiammarsi e gonfiare un pochino per cui, se stimolata, può sanguinare. Dopo pochi giorni di corretta igiene torna normale, semmai aiutatevi con due sciacqui al giorno da un minuto con collutorio a base di clorexidina allo 0,2% (da sospendere appena raggiunto il risultato… non più di 10 giorni).

· Qualsiasi altra cosa doveste notare non aspettate: chiamate il vostro dentista

· Per i più piccoli una buona occasione per controllare che tutto sia in ordine, è prenotare uno spazio alla “ Settimana della Prevenzione - Il Dentista dei Bambini “ che si svolgerà dal 20 al 25 settembre negli studi associati al nostro gruppo.

· Curate anche l’aspetto psicologico: non vivete il ritorno dalle vacanze come “un incubo” ma come una preparazione ad altrettanti momenti piacevoli. Pensare “positivo” è il miglior modo per vivere bene e mantenersi in salute!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova