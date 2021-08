Coronavirus, 18 nuovi casi in provincia di Savona dove sono stabili gli ospedalizzati. Cala il tasso di positività in Liguria (5,98%)

Sono 167 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.792 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.566 tamponi antigenici rapidi. Scende, rispetto a ieri, il tasso di positività che è al 5,98% un positivo ogni 16,71.

In provincia di Savona si registrano 18 nuovi casi positivi, 39 a Imperia, 76 a Genova, 20 a La Spezia mentre 14 sono quelli relativi a persone che non hanno la residenza in Liguria.

Un nuovo decesso si registra in Liguria. Si tratta di una donna di 90 anni che si trovava al policlinico San Martino di Genova.

DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.540.754 (+2792)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 561.125 (+3.566)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 109.663 (+167)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.241 (+23)

Casi per provincia di residenza

Imperia 532 (+33)

Savona 359 (- 2)

Genova 1.476 (-29)

La Spezia 532 (-4)

Residenti fuori regione o estero 81 (-2)

Altro o in fase di verifica 284(+4)

Totale 3.241 (-23)

Ospedalizzati: 86 (-3); 10 (-2) in terapia intensiva

Asl1 22 (-3); 3 in terapia intensiva

Asl2 20 (-); 2 in terapia intensiva

San Martino 17 (+1); 4 in terapia intensiva

Galliera 15 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl5 Spezia 6 (-2); nessuno in terapia intensiva (-2)

Isolamento domiciliare: 1.998 (+8)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 102.010 (+189)

Deceduti: 4.382 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 361 (-88)

Asl2 292 (-35)

Asl3 670 (+32)

Asl4 125 (+1)

Asl5 345 (+11)

Totale 1.770 (-114)

Dati vaccinazioni 29/08/2021 ore 16 Consegnati (fonte governativa): 2.241.419

Somministrati: 1.974.822

Percentuale: 88%