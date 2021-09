Vezzi Portio rientra nella convenzione per la Commissione Paesaggistica del finalese

Si riallarga la convenzione che permette ai i Comuni di Finale, Calice, Orco Feglino e Rialto di gestire in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, l'organo tecnico-consultivo che provvede al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche valutando l'impatto di costruzioni e la loro compatibilità con le leggi e l'ambiente circostante.

Nell'accordo, che vede come capofila il Comune finalese e i suoi uffici, tornerà a far parte anche il Comune di Vezzi Portio che ne era uscito nel 2014, andando così a coprire interamente il territorio delle valli Pora, Aquila e Sciusa "aventi caratteristiche paesaggistiche e uniformi per cui una trattazione univoca della disciplina paesistica appare senz’altro auspicabile e positiva" si legge nella delibera.

Alla scadenza dell'attuale Commissione arriverà così la composizione del nuovo organismo nominato con un atto della giunta finalese che comprenderà cinque membri scelti dai Comuni facenti parte tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali.