Green pass sui trasporti, è caos su chi dovrà controllare. I sindacati: "Il governo non scarichi la responsabilità sui lavoratori"

A meno di 48 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sui trasporti , è caos prima di tutto tra i lavoratori che dovranno controllare che i passeggeri siano muniti della carta verde. Lo denunciano i sindacati che unitariamente chiedono al governo un'assunzione di responsabilità, prima di tutto per quanto riguarda una decisione sull'obbligo vaccinale , senza scaricare sui dipendenti delle aziende dei trasporti l'onere di controllare ed esporsi così ad aggressioni da parte dei passeggeri, che negli ultimi due anni sono aumentate in maniera significativa, come spesso denunciato in varie occasioni, una delle ultime lo scorso 13 agosto, quando un controllare di un bus di linea nel savonese è stato aggredito brutalmente, riportando la frattura del setto nasale, per aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina.

L'obbligo di green pass da mercoledì riguarderà treni, aerei, navi e bus a lunga percorrenza, ma all'interno del governo si discute già sulla possibilità di estenderlo al trasporto pubblico locale. "Il controllo a ogni fermata creerebbe ritardi di diversi minuti a fermata, e in una città come Genova non sarebbe accettabile", osserva Mauro Scognamiglio, segretario generale di Fit Cisl Liguria, che a La Voce di Genova spiega: "Noi siamo per la libertà di espressione, ma suggeriamo a tutti di fare il vaccino, per la salvaguardia della salute pubblica. La soluzione ideale sarebbe però che il governo prendesse una decisione sull'obbligo vaccinale. Senza una norma in merito, io non posso pensare di obbligare gli autisti, alcuni dei quali magari non sono vaccinati, a verificare che i passeggeri abbiano il green pass, prima di salire sui mezzi".