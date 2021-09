Albisola, dopo anni di abbandono, l’asilo di via De Rege ritorna ad essere una realtà (FOTO E VIDEO)

Con la vendita delle ex aree San Pietro( un’offerta era arrivata a fine giugno e a giorni verrà firmato l’accordo per la vendita, che comprendono oltre all'edificio scolastico, anche l'ex bocciodromo e gli orti nel quale dovrebbero essere realizzati 96 alloggi e la nuova palestra scolastica, è stato dato il via per la sistemazione del plesso che si è trasferito proprio da via San Pietro e che verrà ulteriormente ampliato entro 6-7 mesi.